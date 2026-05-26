「6年間、長い道のりだった」【もっと読む】巨人・阿部監督は解任不可避…“パワハラ気質”が最悪の形で露呈巨人のフリアン・ティマ（21）が25日、支配下契約を結び、都内の球団事務所で会見。「支配下になりました。これから一軍で頑張ります」と日本語であいさつし、真っ白な歯を見せた。194センチ、106キロの体格を生かした飛距離が自慢。ドミニカ共和国出身の大砲は今季、二軍戦で打率.303、3本塁打とアピールを続けていた