【通貨別まとめと見通し】ユーロ円：185円台半ばの壁に再三阻まれるも184円台前半で強固な下値支持を確認、上抜けへのエネルギー蓄積が続くか 先週（5月18日～5月25日）のまとめ 先週のユーロ円は、週初から前週の反発モメンタムを引き継いで一時 185.22 円まで上値を伸ばしたものの、前回レポートで指摘した「 185.50 円の心理的節目」の手前で失速。その後は一時 184.21 円まで調整を挟む展開