２６日前引けの日経平均株価は前営業日比２６０円５５銭安の６万４８９７円６４銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億７６０８万株、売買代金概算は５兆５２８３億円。値上がり銘柄数は７７９、対して値下がり銘柄数は７４１、変わらずは４７銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は半導体関連などこれまで日経平均の牽引役を担っていた主力銘柄に利益確定の売り圧力が顕在化し、日経平均は反落した。前日まで