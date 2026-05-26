【通貨別まとめと見通し】ポンド円：214円台後半へ力強く急伸、圧倒的な上昇モメンタムでかつての主戦場216円台を窺うか 先週（5月18日～5月25日）のまとめ 先週のポンド円は、週初の 211.15 円近辺をボトムに極めて強力な上昇トレンドを形成。週末から週明けにかけて段階的にレンジと水準を切り上げ、調整を挟みつつも一時 214.61 円（本日26日午前には一時 214.68 円）まで上値を伸ばす非常に堅調な展開となった。日本