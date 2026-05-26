【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円：9.21円台の壁に遮られ乱高下するも、9.11円台前半で底固め完了、大台突破へのエネルギー蓄積が進むか 先週（5月18日～5月25日）のまとめ 先週のメキシコペソ円は、週初から一時 9.20円 の大台に乗せるなど堅調にスタートしたものの、直近高値圏である 9.2135円 付近のレジスタンスに阻まれ失速。週中盤には一時 9.1168円 まで激しく押し戻される揉み合い（乱高下）