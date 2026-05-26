【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.75円台の壁を突破し高値圏を維持、過熱感解消を経て大台9.80円台への歩みを進めるか 先週（5月18日～5月25日）のまとめ 先週の南アフリカランド円は、週初に一時 9.4672 円まで調整を挟んだものの、そこを大底に力強い上昇トレンドへ回帰。週中盤に 9.60 円台、週末から週明け25日（月）にかけては段階的にレンジを切り上げ、一時 9.7539 円まで上値を伸ばす非常に右肩上