５月２４日のオークス・Ｇ１で、ＪＲＡ女性騎手として初めてのＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝が“相棒”との最新２ショットを公開した。２６日に自身のインスタグラムを更新。「＃今朝ピエロ」とハッシュタグを添え、オークスでコンビを組んだジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）と顔を密着させたショットをアップした。そして「ピエちゃんありがとう。関係者の