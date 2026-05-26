お菓子作りで1〜2回使ったきりというシナモンパウダーが棚の奥で眠っていませんか？シナモンパウダーはパンやスイーツだけでなく、フルーツやトーストに直接ふりかけても相性抜群なんです！今回は、自宅にある身近な食材でパパッと作れるお手軽レシピを4つご紹介します。 ▼トーストにかけるだけ！「バナナシナモントースト」 バナナとシナモンの組み合わせは定番のおいしさ。パンにバナナをのせてシナモンパウダーをふりかける