女優の松本若菜（42）が26日、都内で「しゃぶしゃぶ温野菜」の新商品発表会に出席した。松本はCMに出演し、同社のアンバサダーを務めている。「選べる楽しさが魅力。毎回違った楽しみ方ができる」と魅力を語った。この日は「松本と親友になりたい」というゲストのお笑いトリオ「3時のヒロイン」としゃぶしゃぶを食べながらトークを行った。4人はトークそっちのけでしゃぶしゃぶに夢中に。司会から次のアクションを促される場