日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、スナック感覚で気軽に楽しめる「サクッとケンタ」シリーズの第2弾として、新商品の「辛旨ジンガー」と、3月の初登場時に再販を望む声が多数寄せられた「カーネルクランチポテト」を、6月3日から数量限定で発売する。【写真】手軽に食べられる！「辛旨ジンガー」イメージ食事と間食の境界線があいまいになり、“ボーダーレスな食