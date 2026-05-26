巨人は26日、18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人の阿部慎之助監督（47）の辞任を発表した。26日朝、阿部監督が山口寿一オーナーと面会して辞任を申し入れ、受理された。その際、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚した」と謝罪したという。読売巨人軍によると、阿部監督は25日の午後6時頃、都内の自宅で姉妹がケンカを始めたため、それを止めようとした際、長女(18)から言い返されたことに