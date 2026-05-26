◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠でロッキーズ戦を行い、救援陣の無失点記録が38イニングでストップした。1−2の6回、先発・シーハンの後を継いで2番手としてハートがマウンドへ。ところが、先頭・トーバーに2球目、チェンジアップを捉えられ中越えソロを被弾。リードを広げられた。ドジャース救援陣は試合前の時点で球団記録となる38イニング