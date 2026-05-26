©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ©ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … 新人アナウンサーの枝廣二葉です！ 先週の研修では、発声や滑舌練習などアナウンスに必要な基礎を学びました。 そこで、日