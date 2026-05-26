河出書房新社は26日、料理研究家で防災士の資格も持つ橋本加名子氏によるレシピ本『アイラップお助けレシピ 「いつも」も「もしも」もおいしい！』を発売する。SNSなどで “時短・簡単” と注目を集める耐熱ポリ袋「アイラップ」を使った“湯せん調理”を中心に、日常の時短から防災時まで役立つアイデアが詰まった一冊だ。【写真】大人気アイラップを使った“目からウロコ”の時短・防災レシピ「いつも」の食卓と「もしも」の