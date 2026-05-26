アメリカのトランプ大統領はイランが保有する高濃縮ウランについて、従来の主張を和らげ、アメリカ以外で廃棄する可能性に言及しました。イランが保有する核兵器に転用可能な高濃縮ウランの扱いは、アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の焦点となっています。【映像】イランの核施設トランプ大統領は25日、自身のSNSに、「高濃縮ウランは、直ちにアメリカに引き渡されて廃棄されるか、イラン、または別の適切な可能な場所