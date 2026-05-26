女優でタレントのMEGUMI（44）が、25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）に出演。休暇の取り方についてぶっちゃけた。自身のスケジュールを細かく刻み、予定を詰め込むことで知られるMEGUMIは「隣にいる人がいつもグッタリしてる」とぶっちゃけ。「“休もう”ってなるんですけど、ちょっと休んだりするとどんどんダルくなる。具合が悪くなっちゃう」と明かした。とはいえ「“休みたい”とはめち