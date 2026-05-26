メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が2試合ぶりのヒット。ホワイトソックスの村上宗隆選手は、リーグ単独トップとなる18号ホームランを放ちました。日本時間25日、今シーズン最長の9試合連続ヒットが止まった大谷選手は仕切り直しの第1打席。初球をとらえると、鋭い打球がライト線へ。大谷選手は悠々と2塁に到達しました。一方、ア・リーグでホームラン数トップに並ぶ村上選手は第1打席。高々と上がった打球はライトスタン