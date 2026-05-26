アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が続く中、アメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射施設などを自衛のために攻撃したと発表しました。アメリカメディアによりますとアメリカ軍は25日、イラン南部のミサイル発射施設や機雷を敷設しようとしたイランの船舶を攻撃したと発表しました。「現在継続中の停戦期間中、自制を保ちつつ、自衛を続けている」として自衛のための措置だと強調しています。戦闘終結に向けた協議に