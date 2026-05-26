お笑いタレントのだいたひかるが25日、自身のアメブロを更新。体形の変化に対する思いや現在の体重について明かした。【映像】「痩せた？」深田恭子（43）の最新ショットに反響「年のとり方って難しい」というタイトルでブログを更新しただいたは、「良い年のとり方をしたいけれど難しいですね」とコメント。妊娠中に体重が66kgになった当時は「服を全部買いかえなきゃいけないかな!?とお金かかるなぁと思いました」と振り返る