東京証券取引所26日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値からの下げ幅は一時500円を超え、節目の6万5000円を割り込んだ。最近の大幅な上昇の反動で、利益を確定する売り注文が優勢になった。午前終値は前日終値比260円55銭安の6万4897円64銭。東証株価指数（TOPIX）は2.69ポイント安の3939.88。株価水準が高い人工知能（AI）や半導体関連銘柄を中心にこのところ株高基調が続き、平均株価は25日