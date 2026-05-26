【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２５日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はツインズ戦に２番一塁で出場し、一回に１８号ソロを放って４打数１安打１打点だった。メジャー初昇格を果たした同僚の西田は９番右翼で出て、四回に初安打をマークして３打数１安打。試合は３―１で勝った。レンジャーズ戦に先発したアストロズの今井は６回無安打無失点の好投で２勝目（２敗）を挙げた。スコアは９―０。ブルージェイ