政府はきょうの閣議で夏場の電気・ガス料金への支援として、5135億円の予備費の支出を決定しました。標準的な家庭で3か月で5000円程度の負担を軽減できるとしています。【映像】政府 予備費の支出を決定尾崎官房副長官「こうした支援を通じまして、中東情勢が依然として不透明な中にあっても、国民生活と経済活動に支障が生じないよう万全を期していきたい」支援は7月から9月までで、このうち家庭向け電気料金への補助は、1キ