◇MLB ドジャースｰロッキーズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)りくりゅうペアがならではの投球方法で球場を驚かせました。ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと三浦璃来さん、木原龍一さんが始球式に登場しました。木下グループの公式Instagramでは投球前の2人のコメントが添えられていました。木原選手は「最高ですね。グラウンドに入れるのが最高の思い出です」とコメ