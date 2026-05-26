アメリカ軍がイラン南部のミサイル発射拠点やイランの船舶に対し、自衛のための攻撃を行ったことを明らかにしました。アメリカ中央軍は25日、「部隊をイラン軍の脅威から守るため、イラン南部で自衛攻撃を実施した」と発表しました。攻撃対象には、ミサイル発射拠点のほか、機雷の敷設を試みていたイランの船舶などが含まれていたということです。中央軍は「停戦期間中も自制を保ちながら防衛を続ける」と説明していて、FOXニュー