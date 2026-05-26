きょうの日経平均株価は、利益確定の売りが広がり、値下がりしてます。【映像】日経平均 利益確定できょうは値下がり平山明秀記者「きのう最高値を更新した日経平均、きょうは一転して売りが先行しています」きょうの日経平均は、取引開始直後にきのうつけた最高値6万5408円に迫る場面もありましたが、その後、値下がりしました。日経平均はきのうまでの3営業日で5000円以上、値上がりしています。市場関係者は、過熱感を意