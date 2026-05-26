俳優の寺島進（62）が26日までにXを更新。自身の愛車を公開した。寺島は、愛車の日産「プレジデント」の写真をアップしお披露目。「うちの愛人、5ケ月に及ぶ手術を終え、無事に退院！逢いたかったぞ」と修理から戻ってきた喜びをつづった。磨き上げられたクリスタルホワイトのボディに、フォロワーからは「これはまた肌艶の美しい愛人さんですね」「めちゃくちゃ格好良いプレジですね」「白プレジは激渋です退院おめでとう御座い