上越市内のホームセンターから脱走していたとみられるヘビが26日、同ホームセンター内で発見されました。警察によりますとヘビは、行方不明になっていた「マラヤン ブラッド パイソン」でホームセンターの中で26日午前10時50分頃、生存した状態で発見されました。店員が店内を探していたところ、いなくなった場所から10メートルほど離れた棚の中で見つかったということです。棚には段