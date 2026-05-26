【いつかはオールライト】 5月26日より配信 【拡大画像へ】 双葉社は5月26日、マンガ無料配信サイト「webアクション」にてゴトウユキコ氏のマンガ「いつかはオールライト」を配信開始した。 □配信ページ 【あらすじ】 お父さんがパパ活？ 高校1年生の凪は、パパ活疑惑のあるお父さんを尾行する。すると、女の子と手を繋いで楽しそうにしているお父さんを目の当たり