佐渡の海岸で、初夏を彩るオレンジ色の花、「イワユリ」が見ごろを迎えています。イワユリが見ごろを迎えているのは、佐渡市北片辺の藻浦崎公園です。海風に耐え岩場に張り付くように群生して咲く姿を遊歩道から楽しむことができます。ことしは平年より1週間ほど早く5月15日ころから咲き始め、今が満開となっています。＜訪れた人＞「感動しました。この景色に」「素敵です。とてもいやされます。本当にきれいですね」地元ではきれ