5月26日放送の『風、薫る』（NHK総合）第42話では、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）が緊急手術の介助に入った。 参考：『風、薫る』第43話、りん（見上愛）がフユ（猫背椿）の家の事情を知ることになる りんが千佳子（仲間由紀恵）の看護を担当したことで、帝都医大病院の「看護婦による手厚い看護が受けられる」という評判が広まった。看護の知識を学んだ実習生は、医師からも一目置かれるようになった。外科助教授の藤田