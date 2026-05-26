全国で約1万4000店舗を展開する「ローソン」が来月（6月）1日、ゴルフ場クラブハウスへ出店することを発表しました。ゴルフ場のクラブハウスへの出店はローソンとして初めてです。 【画像をみる】店内イメージ（ローソン提供） オープンするのは岡山市北区の「ローソン岡山空港ゴルフコース店」です。 岡山空港ゴルフでは、これまでクラブハウス内でゴルフ用品を中心としたショップ