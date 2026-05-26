２６日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。前日に大幅高となった反動が出たほか、米国とイランによる和平協議の進展期待が後退したことが影響した。 ２５日の米債券市場が休場で手掛かり材料に乏しいなか、債券先物は前日までの買い戻しが一服。米中央軍が２５日にイラン南部で自衛⁠のための攻撃を実施したと発表し、原油高を通じた国内インフレ圧力の高まりが意識されたこともあり、午前９時２０分すぎには一