愛知県みよし市で26日未明、大型トラックと正面衝突した乗用車が大破し、運転していた20代くらいの男性が死亡したほか、助手席に乗っていた女性もケガをしました。みよし市三好町の県道54号線で26日午前0時半すぎ、乗用車と大型トラックが正面衝突しました。事故の衝撃で乗用車は原形をとどめないほど大破し、運転していた20代くらいの男性が意識のない状態で病院に運ばれ、間もなく死亡が確認されました。助手席に乗って