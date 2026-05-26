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クリーブランド・キャバリアーズ vs ニューヨーク・ニックス 日付：2026年5月26日（火） 開催地：ロケット・アリーナ（Cleveland） 最終スコア：クリーブランド・キャバリアーズ 93 - 130 ニューヨーク・ニックス NBAのクリーブランド・キャバリアーズ対ニューヨーク・ニックスがロケット・アリーナ（Cleveland）で行われた。 第1ク