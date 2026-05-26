プロスケーターでミラノ・コルティナ五輪ペア金メダリストの「りくりゅうペア」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が、日本時間26日にドジャースタジアムで行われたドジャース－ロッキーズ戦の始球式に登場した。ペアならではの“リフト始球式”に、ネットでは驚きの声があがっている。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピ}