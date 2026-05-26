今月に入り、山形県内で熱中症で救急搬送された人が３３人に上ることがわかりました。住宅の中で熱中症になり搬送された人が最も多くなっています。 【写真を見る】5月は熱中症で33人搬送在宅中の発生が多数これからのシーズン特に注意を（山形） 県によりますと、今月１日からおとといまでに熱中症のために救急搬送された人は３３人でした。 年齢別では６５歳以上の高齢者が最も多く２２人。次いで１８歳から６４歳