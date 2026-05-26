読売巨人軍は26日、娘への暴行容疑で現行犯逮捕された阿部慎之助監督（47）の監督辞任の申し入れを受理したと発表した。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 報道によると、阿部前監督は25日午後6時頃、都内の自宅で始まった姉妹喧嘩を止めようとした際、長女（18）から言い返されたことに激昂。長女の襟元を