山形県の経済動向の月例報告が公表されました。県は県内経済について「持ち直しの動きに弱さがみられる」との判断を継続しています。 【写真を見る】経済動向月例報告県内経済「持ち直しの動きに弱さがみられる」山形市の消費者物価指数は全国平均より高い水準（山形） これは県が毎月公表しているもので、今月の報告は、今年３月の経済指標を中心に作られています。 個人消費は、スーパーの販売額が１７か月ぶ