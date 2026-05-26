レンくん4ヶ月の頃（⇒次へ）【画像を見る】このお方は…！こんなに大喜びするまさかの相手ゴールデンレトリーバーの子犬が、構ってほしいといわんばかりに尻尾をぶんぶん振る姿が「可愛すぎる」と話題になっています。ワンちゃんが夢中になって甘えているのは、まさかの人物でした…。この様子を撮影したInstagramの投稿は2.1万いいねを記録。まるで懐いている人に見せるようなワンちゃんの姿に、「前世の飼い主に似ているのかも