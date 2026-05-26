韓国で飲酒状態で車を運転して日本人観光客の親子をはね、母親を死亡させた30代の男が、一審の懲役5年の判決を不服として控訴した。【画像】日本人夫婦重傷、生後9カ月女児死亡…韓国70代タクシー運転手の事故現場5月26日、法曹界によると、特定犯罪加重処罰法上の法律違反（危険運転致死）などの容疑で裁判にかけられた男が今月19日、一審を審理したソウル中央地裁・刑事25単独のイ・ソンヨル判事に控訴状を提出した。これに先立