きょうは午後も晴れて、汗ばむ陽気になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は汗ばむ陽気に こまめな水分補給など熱中症対策を あすは夕方以降に雨 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/26 昼） 正午前の名古屋市内は雲は多いものの、朝から日差しがよく届いています。この時間の気温は27.4℃、湿度は48％です。 きょうの午後は雲が広がる時間はありますが、おおむね晴れるでしょう。沿岸部を中心に風が強まる予想です。洗濯物