【その他の画像・動画等を元記事で観る】 レミオロメンが、2026年春に『THE FIRST TAKE』に出演して披露した音源2曲が、5月27日より各音楽サービスにて配信開始されることが決定した。 ■不動の人気を誇る代表曲と、再始動を彩った15年ぶりの新曲 このたび配信となるのは、まず、レミオロメンの代表曲でもあり、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日-From THE FIRST TAKE」。15年ぶりの全国ツアーの