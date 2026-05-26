日経225先物は11時30分時点、前日比240円安の6万5040円（-0.36％）前後で推移。寄り付きは6万5280円と前日比変わらずとなり、ナイトセッションの終値（6万5460円）を下回る形で、やや利食いが先行した。直後に6万5450円とロングが強まる場面もみられたが、買い一巡後は短期的なショートが入り、6万4650円まで売られた。ただ、下へのバイアスは強まらず、その後は6万5000円を挟んでの推移をみせている。 朝方に米軍が