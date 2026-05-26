三機サービス [東証Ｓ] が5月26日昼(11:55)に配当修正を発表。26年5月期の期末一括配当を従来計画の28円→30円(前期は25円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付けており、今期より始動した「中期経営計画2026-2028【人の三機】」では、「配当性向30%、DOE（株主資本配当率）3.0%を目標とした安定的かつ持続的な配当