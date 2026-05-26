26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万4930円と急落。日経平均株価の前場現物終値6万4897.64円に対しては32.36円高。出来高は1万5960枚となっている。 TOPIX先物期近は3938.5ポイントと前日比0.5ポイント安、現物終値比1.38ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64930-250