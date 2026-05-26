佐渡市の景勝地『大野亀』で、初夏を告げるカンゾウの花が見ごろを迎えています。 海を見下ろす広大な斜面に咲き誇る花『トビシマカンゾウ』です。主に佐渡市と山形県の飛島で見られるユリ科の多年草で、大野亀には約50万株100万本が群生しています。今年は暖かい日が多く、例年よりも早く見ごろを迎えた場所もありました。 訪れた人は、写真を撮影するなどして美しい景色を楽しんでいました。 ■奈良県から 「た