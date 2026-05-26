ホワイトソックスの村上宗隆内野手は25日（日本時間26日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「2番一塁」で先発出場。初回の第1打席に今季18号アーチを放つなど、4打数1安打1打点の活躍。チームの勝利に貢献した。新人選手の6月突入前の18号到達は、近代メジャーリーグ史上で最速へあと1本に迫るペースだという。 ■西田陸浮もメジャーデビュー 「2番一塁」で先