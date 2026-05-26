任期満了に伴う田上町長選挙が26日に告示され、これまでに現職と新人の2人が立候補を届け出ています。 3期目を目指す現職の佐野恒雄さん(79)は2期8年の実績を強調し、住みやすい町づくりなどを訴えます。 ■無所属・現 佐野恒雄候補 「これから皆さんとまた一緒に議論して、本当に住み続けたい町・住みやすい町を実現していかなければならない。」 町議を4期務めた新人の今井幸代さん(41)は、人口減少に対応した町づ