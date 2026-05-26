地域で親しまれてきた味を子どもたちに味わってほしいと、JR諫早駅で老舗レストランの弁当の無料配布が行われました。 JR諫早駅で無料配布されたのは老舗レストラン『松新』の「牛めし弁当」です。 地元の小学1年生から4年生までを対象に50食が配られました。 （児童） 「お肉！」 （児童） 「おいしいです」 『松新』は1968年から諫早市多良見町で営業していましたが2021年に閉店。 諫早市の和菓子メ&