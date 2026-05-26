第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会が6月22日から26日まで北京市で開催される。これまでに85の国・地域および国際機関から国内外のサプライチェーン主導企業、「専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）」企業、各種業界団体など676社・機関の出展が確定している。うち外資系企業の割合が36．5％に上り、フォーチュン・グローバル500に入る企業と各産業のリーディングカンパニーの割合は65％を超える。5月22日に行われた